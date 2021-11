Dopo il corposo leak di ieri, Motorola ha presentato ufficialmente il suo nuovo smartphone Android di fascia alta: si chiama Motorola Moto G200 5G ed un dispositivo dalle dimensioni generose e dalle specifiche tecniche da top della serie. Andiamo insieme a scoprire tutto.

Motorola Moto G200 5G è ufficiale: specifiche e funzionalità

Motorola Moto G200 5G è lo smartphone di punta della serie presentata oggi, che comprende altri quattro modelli (Moto G71 5G, Moto G51 5G, Moto G41 e Moto G31). Non si può certo dire che si tratti di un dispositivo adatto a chi desidera qualcosa di compatto e maneggevole, visto il suo enorme display IPS Max Vision da 6,8 pollici Full-HD+ a 144 Hz, che certamente influenza le dimensioni (168,07 x 75,53 x 8,89 millimetri e peso di 202 grammi).

Il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 888+ con connettività 5G, e risulta affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna in base alla versione. Motorola ha scelto di utilizzare una tripla fotocamera posteriore, composta da un sensore principale Ultra Pixel da 108 MP, uno ultra-grandangolare e per le macro da 8 MP e uno per la profondità e l’effetto bokeh da 2 MP. Per i selfie è disponibile una fotocamera Quad Pixel da 16 MP.

Grazie alla tecnologia di binning Ultra Pixel lo smartphone combina 9 pixel più grandi in uno, offrendo una maggiore sensibilità in scarse condizione di luce e immagini più nitide e luminose. I video possono essere registrati a una risoluzione massima 8K e permettono di sprigionare la creatività grazie alla modalità dual capture, che consente di registrare utilizzando fotocamera anteriore e posteriore allo stesso tempo. Non manca la modalità super slow motion fino a 960 fotogrammi al secondo.

Lo smartphone può inoltre contare su certificazione IP52, che gli garantisce una buona protezione contro la polvere e lo mette al riparo dalle gocce d’acqua (occhio, niente immersione o schizzi), speaker smart PA posizionato in basso, doppio microfono, sensore d’impronte e una connettività completa: oltre al già citato 5G (anche dual SIM nell’apposita variante), troviamo Wi-Fi 6E dual band, Bluetooth 5.2, GPS, NFC per i pagamenti in mobilità e una porta USB Type-C. Quest’ultima permette di ricaricare la batteria da 5000 mAh a un massimo di 33 W.

Moto G200 5G offre un design ispirato alle forme naturali e all’architettura organica, con una finitura opaca satinata disponibile nelle versioni Stellar Blue e Glacier Green. La scocca è idrorepellente.

Lo smartphone permette di sfruttare Ready For di Motorola: si tratta di una funzione per visualizzare i contenuti del telefono su uno schermo più ampio, via cavo o wireless, come un monitor o una TV. Si può utilizzare il dispositivo come un computer grazie a Ready For Mobile Desktop, per creare contenuti rapidamente o giocare ai titoli mobile con un display più grande.

Scheda tecnica Motorola Moto G200 5G

display IPS Max Vision 20:9 da 6,8 pollici Full-HD+ (1080 x 2460 pixel, 396 ppi) a 144 Hz

Full-HD+ (1080 x 2460 pixel, 396 ppi) a 144 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 888+ 5G

8 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Ultra Pixel da 108 MP (f/1.9, 2,1 μm), ultra-grandangolare e Macro Vision da 8 MP (120°, f/2.2, 1,12 μm), di profondità da 2 MP (f/2.4, 1,75 μm)

fotocamera anteriore Quad Pixel da 16 MP (f/2.2, 1,0 μm)

connettività 5G, dual SIM, 4G LTE, Wi-Fi 6E dual band, NFC, Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, USB Type-C (USB 3.1)

certificazione IP52 con design idrorepellente

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 33 W

con ricarica rapida a 33 W Android 11

dimensioni di 168,07 x 75,53 x 8,89 mm, peso di 202 g

Prezzo e uscita in Italia di Motorola Moto G200 5G

Motorola Moto G200 5G sarà disponibile all’acquisto in Italia nelle prossime settimane solo su Amazon nel colore Stellar Blue, con configurazione 8-128 GB, al prezzo consigliato di 599,90 euro.

