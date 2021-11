Very Mobile lancia il Black Friday Giga X2 e raddoppia i GB per tutti

Very Mobile – operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba pure WINDTRE – ha lanciato una nuova iniziativa promozionale in vista del Black Friday 2021: Very Mobile Black Friday Giga X2 è aperta a tutti e rende ancora più appetibili le offerte dell’operatore andando a raddoppiare per due mesi i GB compresi.

Very Mobile Black Friday Giga X21: info e offerte compatibili

La promozione Very Mobile Black Friday Giga X2 è attiva sia online che nei negozi a partire da oggi, 17 novembre 2021, e rimarrà disponibile fino al 30 novembre prossimo.

Come viene specificato nel banner dedicato sul sito dell’operatore virtuale, il meccanismo della promozione è molto semplice: tutti coloro i quali effettueranno il passaggio a Very Mobile nel periodo di validità menzionato avranno diritto al raddoppio dei GB ordinariamente inclusi ogni mese nell’offerta sottoscritta per un periodo che copre i primi due mesi. A partire dal terzo rinnovo mensile, poi, i GB torneranno alla quantità ordinaria.

L’operatore chiarisce, inoltre, che l’iniziativa promozionale si rivolge anche ai già clienti, i quali possono attivare Black Friday Giga X2 aprendo l’app Very Mobile (ecco il link per scaricarla dal Google Play Store), entrando nella sezione Offerta e poi in Gestici offerta.

Vediamo dunque, come cambiano le offerte di Very Mobile:

l’offerta Very Mobile a 5,99 euro al mese per clienti Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO – BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU – (attivazione gratuita) passa da 50 GB a 100 GB per i primi due mesi. Ecco il link diretto per l’attivazione;

al mese per clienti ho., Kena Mobile, Spusu, TIM, Vodafone e WINDTRE (attivazione gratuita) passa da 100 GB a 200 GB per i primi due mesi. Ecco il link diretto per l’attivazione; l’offerta Very Special a 7,99 euro al mese per clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e vari MVNO (BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU), attivabile gratuitamente solo fino al 30 novembre (salvo proroghe), passa da 130 GB a 260 GB per i primi due mesi. Ecco il link diretto per l’attivazione.

Non dimenticate, infine, che la promozione Porta un Amico è ancora attiva: come esaustivamente spiegato sul sito ufficiale, sia il cliente Very che l’amico invitato hanno diritto a 5 euro di ricarica omaggio (che diventano 10 euro nel caso in cui l’amico che porta il numero provenga da Iliad o da PosteMobile) e ciascun cliente può arrivare fino ad un massimo di 50 euro di ricariche omaggio.