I fan di Samsung Galaxy Tab S8 sono ansiosi di mettere la mani sul prossimo tablet di punta dell’azienda. Precedenti indiscrezioni hanno già mostrato come potrebbe essere questo tablet Android, ma nuove voci di corridoio fanno luce sulle sue probabili colorazioni.

Samsung lancerà tre nuovi modelli come parte di questa gamma: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra e oggi scopriamo quali saranno le relative opzioni di colore.

Emergono le presunte colorazioni di Samsung Galaxy Tab S8

Secondo quanto riportato dalla fonte, Samsung Galaxy Tab S8 da 11 pollici e Galaxy Tab S8+ da 12,4 pollici saranno disponibili nei colori grigio, argento e oro rosa, mentre sembra che Samsung Galaxy Tab S8 Ultra da 14,6 pollici sarà disponibile nell’unica opzione di colore grigio.

Una ragione per cui il modello di punta della gamma verrebbe offerto in una sola colorazione potrebbe essere collegata al fatto che Samsung renderebbe disponibile questo tablet in quantità limitate e solo in alcuni mercati per problemi di produzione legati al display.

Tutti i modelli della gamma Samsung Galaxy Tab S8 saranno basati sul chipset Snapdragon di nuova generazione di Qualcomm e verranno forniti con Android 12L e interfaccia One UI 4.x di Samsung, inoltre tutti e tre i modelli dovrebbero supportare la ricarica rapida da 45 W.

Samsung non ha accennato a quando potrebbe lanciare la serie Galaxy Tab S8, tuttavia il Consumer Electronics Show 2022 di Las Vegas e il MWC 2022 di Barcellona sembrano le occasioni più accreditate.

In copertina: Samsung Galaxy S7+

