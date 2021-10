Samsung Galaxy Tab S8 finisce nuovamente nel mirino dei leaker e quest’oggi abbiamo l’opportunità di ammirare il design e le specifiche del tablet di fascia alta del colosso sudcoreano grazie a @OnLeaks e @ZoutonUS.

Render e specifiche di Samsung Galaxy Tab S8

Le specifiche e i render leak di Samsung Galaxy Tab S8 lo dipingono come un vero mostro di potenza e, come abbiamo modo di vedere, un tablet con un design dal forte sapore premium. Il telaio unibody in alluminio abbraccia un pannello LCD con una diagonale probabilmente pari a 11 pollici, con risoluzione 1600 x 2560, rapporto schermo/telaio pari all’82% e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Il resto della scheda tecnica rimanda all’eventuale disponibilità del processore Qualcomm Snapdragon 888 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, batteria da 8000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45 W e sensore di impronte integrato nel tasto di accensione/spegnimento. Le telecamere, da quel che sappiamo, dovrebbero essere tre: una frontale da 8 MP e due posteriori rispettivamente da 13 e 5 MP.

Samsung Galaxy Tab S8 sembra sarà abbastanza compatto e leggero da reggere anche con una mano senza grosse complicazioni; i leaker parlano di un peso di 502 grammi e dimensioni pari a 253,75 x 165,3 x 6,24 mm. Ancora non ci sono notizie certe sul prezzo di vendita ma sembra che possa venire presentato nei primi mesi del 2022.

Cosa ne pensate del tablet Samsung e del suo design? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

