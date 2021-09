Giorno dopo giorno il team di sviluppo di WhatsApp è impegnato a migliorare l’applicazione di messaggistica istantanea di riferimento su Android e iOS, e in queste ore apprendiamo che è in lavorazione una nuova funzione per la privacy.

Nuova impostazione per le privacy

Come ben sappiamo, dal pannello Impostazioni > Account > Privacy è possibile decidere chi è in grado di vedere le informazioni circa l’ultimo accesso sull’app, l’immagine del proprio profilo e le informazioni generali del profilo. Ad oggi ognuna di queste voci offre la possibilità di scegliere tra “Tutti”, “I miei contatti” e “Nessuno”, ma i programmatori di WhatsApp stanno lavorando ad una quarta opzione etichettata, “I miei contatti tranne…”.

Infatti, com’è possibile osservare dallo screenshot proveniente da iOS – in questo caso l’OS di provenienza conta poco considerando che troverà posto anche su Android -, gli utenti potranno decidere di rendere visibile l’ultimo accesso, l’immagine profilo e le informazioni del profilo a tutti eccetto alcuni contatti specifici.

La funzione è attualmente in sviluppo e non è ancora disponibile per chi è iscritto al canale beta di WhatsApp, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.

Addio ad Android 4.0.3 dal 1° novembre

Mentre il team di sviluppo lavora a nuove funzionalità come quella vista nel capitolo soprastante, la pagina FAQ di WhatsApp circa le versioni dei sistemi operativi supportanti svela che dal prossimo 1 novembre gli smartphone ancora oggi muniti di Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich smetteranno di essere supportati. Lo stesso vale anche per gli smartphone Apple con iOS 9 e quelli con KaiOS 2.5.0.

Si siete ancora muniti di uno smartphone Android con questa versione antiquata dell’OS sviluppato da Google, vi consigliamo di prendere in considerazione uno dei tanti dispositivi che vi consigliamo nella nostra personale selezione dei migliori smartphone Android.

Quali sono i sistemi operativi supportati

Ad oggi, come evidenziato nella pagina FAQ di WhatsApp, sono questi i sistemi operativi supportati dall’app:

Android con sistema operativo 4.1 e versioni successive;

telefoni con KaiOS 2.5.1 e versioni successive, come JioPhone e JioPhone 2.

