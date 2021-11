Continua la “caccia alle streghe” nei confronti di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, che a quanto pare sono finiti nel mirino degli acquirenti e di numerose testate giornalistiche. Non passa giorno infatti senza che venga sollevato un polverone legato ai nuovi flagship di Google, portati alla ribalta anche in caso di problemi legati a un numero decisamente esiguo di unità.

La nuova pietra dello scandalo sembra essere il lettore di impronte digitali che, come segnala Android Police, porrebbe dei seri problemi di sicurezza. Il tutto nasce da una singola segnalazione su Reddit, supportata da un numero veramente esiguo di testimonianze, inviata da un utente la cui moglie riesce a sbloccare un Pixel 6 sul quale è registrata solo una impronta.

Google Pixel 6, lettore di impronte problematico?

L’utente che ha postato la segnalazione afferma di utilizzare una pellicola Omotion applicata sullo schermo, che secondo molti potrebbe essere la colpevole del disguido, anche se almeno un altro utente sembra soffrire dello stesso problema anche senza pellicola. In quest’ultimo caso lo sblocco avviene con le impronte del fratello, nel caso originale succede con il dito indice della moglie, ma non con qualsiasi altro dito.

Sembra improbabile che le impronte siano identiche, visto che le probabilità sono infinitesimali (1 su 64.000 miliardi) per cui è più probabile che ci sia un bug nel sistema di registrazione delle impronte che porta a uno sblocco non autorizzato. Sembra comunque che cancellando le impronte registrate ed effettuando una nuova scansione il problema venga risolto.

Non è la prima volta che una pellicola crea grossi problemi ai lettori di impronte digitali inseriti sotto allo schermo, in passato anche altri brand ne hanno sofferto e sono corsi ai ripari con interventi software mirati. È dunque probabile che se il numero di segnalazioni legate a Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro dovesse aumentare il colosso di Mountain View potrebbe intervenire con un aggiornamento correttivo.

Andando a scorrere nei commenti sembra che il problema sia legato alle impronte registrate durante la configurazione iniziale, che portano alla possibilità di sbloccare lo smartphone anche con impronte non registrate. Gli utenti che hanno rimosso le impronte registrate durante la configurazione e le hanno registrate di nuovo hanno confermato che gli sblocchi non autorizzati non sono più possibili, anche da parte delle persone che in precedenza ci riuscivano.

Google al momento non si è pronunciata ma non mancheremo di tenervi aggiornati nel caso rilasciasse informazioni in merito.

