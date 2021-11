Sin dal lancio di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro diversi utenti hanno avuto da ridire sul sensore di impronte dei nuovi smartphone dell’azienda di Mountain View. Gli utenti abituati ai sensori a ultrasuoni, infatti, hanno immediatamente notato una ridotta velocità di sblocco rispetto a quella offerta invece dal lettore ottico: secondo Google, infatti, la “lentezza” del sensore dipende dagli algoritmi e i sistemi di sicurezza impiegati in esso.

Le pellicole protettive compatibili con Google Pixel 6

In alcuni casi, però, come sottolinea la stessa compagnia nella pagina di supporto ufficiale, i problemi legati a una errata lettura dell’impronta digitale potrebbe dipendere anche dalla tipologia di pellicola protettiva impiegata su Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro. A tal proposito, l’azienda di Mountain View sottolinea quanto segue: “Se la tua impronta digitale non venisse scansionata, potrebbe essere a causa della pellicola di protezione dello schermo. Assicurati di utilizzare una pellicola di protezione per lo schermo certificata Made for Google. I marchi certificati Made for Google per Pixel 6 Pro e Pixel 6 sono Zagg, Otterbox e Panzerglass.”

Le pellicole realizzate da OtterBox possono essere già acquistate qui e qui, rispettivamente per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, mentre le pellicole realizzate da Zagg e Panzerglass non sono ancora state inserite a catalogo nei rispettivi store ufficiali. Se avete intenzione di acquistare uno dei nuovi smartphone di Google, vi consigliamo di prendere in considerazione di munirvi di una tra le pellicole protettive per Google Pixel 6/6 Pro indicate da Google.

