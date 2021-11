Gli analisti di Counterpoint Research hanno pubblicato il rapporto sul mercato degli smartphone in Europa relativo al terzo trimestre del 2021.

I dati rivelano che Samsung è ancora il leader di mercato, ma sta perdendo terreno rispetto agli inseguitori e potrebbe essere messa in discussione nel prossimo futuro.

Xiaomi, che include i marchi Redmi e POCO, è balzata al secondo posto con una crescita annua del 51%, non la più alta in percentuale bensì in volume, nonostante abbia subito un duro colpo a settembre a causa di vincoli significativi sulla componentistica.

Samsung ancora leader in Europa, ma il vantaggio si assottiglia

Samsung si è ripresa dai problemi di fornitura riscontrati all’inizio del 2021, ma i risultati avrebbero potuto essere peggiori se non fosse stato per la popolarità dello smartphone pieghevole Galaxy Z Flip3, in particolare nell’Europa occidentale.

Apple ha visto un aumento su base annuale e trimestrale grazie al lancio di iPhone 13 alla fine del trimestre, tuttavia iPhone 12 è arrivato all’inizio del quarto trimestre del 2020 alterando i numeri complessivi.

La crescita del 112% di OPPO è dovuta principalmente alla fusione con OnePlus, mentre Huawei e HONOR hanno subito un duro colpo, ma quest’ultima dovrebbe riemergere dopo il lancio di HONOR 50, il primo smartphone del brand equipaggiato con i servizi Google negli ultimi due anni. Huawei ha appena lanciato Nova 9 nel tentativo di contrastare il declino.

