Huawei è pronta per fare il suo ritorno nella categoria degli smartphone premium con il lancio della serie Huawei Mate 50.

In precedenza questa gamma premium era attesa quest’anno, ma dal momento che la serie Huawei P50 è stata posticipata allo scorso luglio, il lancio della prossima generazione di smartphone di punta è di conseguenza slittato.

Huawei Mate 50 verrà lanciato nel primo trimestre del 2022 con il SoC Snapdragon 898

Secondo le ultime indiscrezioni la gamma Huawei Mate 50 attaccherà il mercato nel primo trimestre del 2022. La società non ha rivelato alcuna tempistica specifica, ma in base ai rapporti precedenti è probabile che il lancio avvenga a marzo 2022.

Gli smartphone della gamma dovrebbero essere basati sul SoC Qualcomm Snapdragon 898, tuttavia il chipset in questo caso supporterebbe solo la connettività 4G.

Huawei Mate 50 dovrebbe offrire un display LTPO, la stessa tecnologia presente nella serie iPhone 13 Pro di Apple, quindi potrebbe supportare la frequenza di aggiornamento adattiva a 120 Hz.

La serie Huawei Mate 50 potrebbe inoltre supportare la connettività satellitare per comunicare tramite il servizio di messaggistica breve (SMS) quando la rete cellulare non è disponibile. Per questo motivo la società avrebbe optato per il sistema satellitare Beidou.

In copertina: Huawei Mate 40 Pro

