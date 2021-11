In queste ore Motorola ha presentato in Cina lo smartphone Motorola Moto G51 in esclusiva con l’operatore nazionale China Mobile. Si tratta del primo smartphone a montare il processore Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G annunciato a fine ottobre.

Caratteristiche Motorola Moto G51

Motorola Moto G51 è uno smartphone Android senza grandi novità per quanto riguarda il design: frontalmente assomiglia alla stragrande maggioranza degli smartphone con fotocamera punch hole centrale. Il pannello LCD è da ben 6.8 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz con frequenza di campionamento a 240 Hz, mentre le cornici sono piuttosto ben ottimizzate anche se tendono ad essere un po’ troppo vistose lungo il lato corto inferiore.

Posteriormente l’isola per la fotocamera tripla è tutto spostato verso l’apice sinistro, ed è costituito da un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Munito di speaker stereo, lo smartphone della casa alata dispone di una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica da 10 W, 8 GB di RAM con 128 GB di spazio interno, mentre il sistema operativo è Android 11 pesantemente personalizzato con la skin MYUI 2.0.

Prezzo e disponibilità Motorola Moto G51

Lo smartphone di Motorola è disponibile in Cina al prezzo di 1.499 yuan, circa 200 euro al cambio. Non ci sono indicazioni circa un eventuale disponibilità anche per il nostro Paese.

