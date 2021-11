Dopo aver fatto il rodaggio su alcuni veicoli tra cui Polestar 2, la piattaforma Android Automotive di Google è destinata ad espandersi nei prossimi due anni.

Questa settimana LG ha annunciato l’infotainment “IVI” che integra Android Automotive e che debutterà nei futuri veicoli elettrici di Renault.

L’infotainment “IVI” di LG arriverà nel 2022 con Renault Mégane E-TECH

L’interpretazione della piattaforma Android Automotive di LG si materializzerà il prossimo anno sul cruscotto dell’auto elettrica Renault Mégane E-TECH.

Sebbene Android Automotive non sia ancora un sistema rivoluzionario, LG fa notare che si tratta del primo basato su Android 10. Al momento non è chiaro cosa offrirà in più rispetto a quanto visto su Polestar, oltre a servizi come Google Maps, Play Store, Google Assistant ecc.

LG spiega che il software che alimenta il sistema IVI è stato sviluppato da LG in collaborazione con Renault e funziona indipendentemente dall’hardware dell’auto per fornire una varietà di funzioni che migliorano la praticità, come la possibilità di aggiornare il sistema operativo via etere e controllare a distanza lo stato di ricarica del veicolo.

Android Automotive arriverà anche nelle auto prodotte da Honda, Cadillac, Volkswagen Group, Lincoln, Hummer, Ford e altre case automobilistiche a partire dal prossimo anno.

Potrebbe interessarti: Aumenta il costo della revisione auto, ma è previsto un rimborso