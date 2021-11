Gli ultimi mesi sono stati piuttosto movimentati per Google: il lancio di Android 12, la presentazione di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, l’annuncio (inaspettato) di Android 12L e le nuove commissioni per il Play Store. I ragazzi di XDA si sono seduti virtualmente con Sameer Samat, vice presidente di Google Play Store, per parlare di alcuni temi importanti dell’intero ecosistema Android, a partire dal Material You fino ad arrivare ad Android 12L.

Google parla del Material You, Wear OS e non solo

Partendo proprio dal Material You, uno dei cambiamenti più importanti e tangibili su Android 12, Samat ha svelato che l’approccio di Google è stato duplice: da una parte volevano offrire agli utenti un sistema in grado di rappresentare i propri gusti personali in ogni aspetto del sistema operativo, dai wallpaper fino alle icone, mentre dal punto di vista degli sviluppatori hanno pensato a un sistema semplice e poco macchinoso per la gestione dei temi.

Passando al ramo wearable e più nello specifico a Wear OS 3 e alla partnership tra Google e Samsung annunciata durante lo scorso Google I/O, Sameer ha confermato che Samsung è stata molto entusiasta di abbracciare Wear OS 3 nei suoi ultimi smartwatch – Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic -, e l’impegno di Google nel realizzare nuovi tool e applicazioni per la piattaforma è un aspetto molto motivante per l’intero settore. Per quanto riguarda i Chromebook, invece, l’intento di Google è quello di lasciare libero spazio agli utenti di installare le app attraverso il Play Store oppure utilizzare le Progressive Web Application.

Venendo infine ad Android 12L, la versione di Android con un occhio di riguardo per i dispositivi pieghevoli e non solo, Samat ha confermato che Google è impegnato al 100% con gli OEM e gli sviluppatori per mettere in piedi una piattaforma ricca di applicazioni ottimizzate per i nuovi form factor che saranno via via sempre più popolari.

