Al momento i dettagli sul successore di Samsung Galaxy A32 5G sono ancora scarsi, ma oggi scopriamo in quali colori sarà possibile acquistare Samsung Galaxy A33.

Lo smartphone Samsung Galaxy A33 sarà disponibile nelle quattro varianti di colore nero, bianco, azzurro e arancione. Le prime tre colorazioni sono state di recente tipiche della serie Galaxy A, mentre l’ultima risale al 2019 con Samsung Galaxy A50.

Samsung Galaxy A33 sarà presto disponibile negli stessi colori del Galaxy A53

A parte le informazioni sulle opzioni di colore, attualmente non sono noti dettagli come la batteria e il chipset, ma almeno scopriamo che la fotocamera frontale è da 13 MP come per il predecessore.

Samsung Galaxy A33 si aggiungerà alla serie nel 2022 insieme a Samsung Galaxy A13, Galaxy A53 e Galaxy A73. Questi ultimi due modelli offriranno fotocamere principali con sensori rispettivamente da 64 e 108 MP.

Purtroppo non sappiamo ancora quando Samsung svelerà i primi modelli della nuova serie Galaxy A. Solitamente la società approfitta dei primi mesi del nuovo anno per presentare la nuova serie A e i modelli di punta della famiglia Galaxy S.

Secondo nuove indiscrezioni di oggi il colosso coreano avrebbe dato il via alla produzione di massa di alcune delle componenti più importanti degli smartphone della serie Samsung Galaxy S22, in modo da poter rispettare la tabella di marcia prevista.

Con l’occasione ricordiamo che a fine mese arriveranno il Black Friday e il Cyber Monday, quindi è tempo di iniziare ad aggiornare la lista dei desideri.

In copertina: Samsung Galaxy A52

