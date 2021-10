Samsung e LG annunciano oggi i risultati del terzo trimestre 2021 (luglio-settembre) e per entrambe le aziende si tratta di entrate da record: per la prima abbiamo un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2020 (già da record per il colosso), per la seconda addirittura del 22%, con il fatturato trimestrale più alto della sua storia.

Samsung continua a crescere grazie alle memorie ma anche ai pieghevoli

Il fatturato totale del terzo trimestre 2021 di Samsung supera i 54 miliardi e mezzo di euro, con un +10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’utile operativo è aumentato del 26% rispetto al trimestre precedente con 15,82 trilioni di KRW, pari a più di 11,5 miliardi di euro: si tratta del secondo miglior risultato di sempre, raggiunto soprattutto grazie a condizioni di mercato particolarmente favorevoli per quanto riguarda le memorie, ma senza dimenticare display e altri componenti.

Per quanto riguarda il settore mobile, il colosso di Seul ha registrato miglioramenti negli utili grazie alla forte domanda di smartphone pieghevoli (Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Samsung Galaxy Z Fold3 5G sono gli ultimi arrivati) e di smartphone di fascia media e medio-bassa, ma ottimi risultati sono stati raggiunti anche per tablet e dispositivi indossabili.

In quest’ultimo settore il fatturato è di circa 21 miliardi di euro, con circa 2,5 miliardi di euro di profitti operativi per il terzo trimestre. E i prossimi mesi non dovrebbero essere da meno visto l’arrivo delle Feste. Bene anche nel settore TV e nella linea BeSpoke, che di recente ha visto nascere la possibilità di personalizzare Z Flip3 5G.

Samsung ha fatto registrare:

19,5 miliardi di euro di fatturato nel settore dei semiconduttori (7,4 miliardi di euro di profitti operativi)

di fatturato nel settore dei semiconduttori (7,4 miliardi di euro di profitti operativi) 6,5 miliardi di euro di fatturato nel settore display (1,1 miliardi di euro di profitti operativi)

di fatturato nel settore display (1,1 miliardi di euro di profitti operativi) 10,4 miliardi di euro di fatturato nel settore Consumer Electronics, con TV premium e BeSpoke (560 milioni di euro di profitti operativo, in leggero calo a causa dell’aumento significativo dei costi di materiali e logistica)

Per ulteriori dettagli potete consultare il comunicato completo di Samsung.

LG da record, e il merito è di TV ed elettrodomestici

LG è uscita dal mercato degli smartphone Android, ma continua a macinare grandi numeri soprattutto nei settori TV ed elettrodomestici. Il colosso ha annunciato oggi un fatturato di circa 14 miliardi di euro, con un aumento del 22% rispetto allo stesso periodo del 2020: si tratta del valore più alto mai raggiunto da LG Electronics nella sua storia. Nonostante le vendite siano andate bene abbiamo un calo del 49,6% rispetto al terzo trimestre 2020 per quanto concerne l’utile operativo: le motivazioni si dividono tra gli aumenti dei costi e i richiami alle Chevy Bolt EV.

Ecco i dati settore per settore:

LG Home Appliance & Air Solution Company: 5,2 miliardi di euro di fatturato, 375 milioni di euro di profitti operativi

LG Home Entertainment Company: 3 miliardi di euro di fatturato, 154 milioni di euro di profitti operativi

LG Vehicle component Solutions Company: 1,3 miliardi di euro di fatturato, perdita operativa di 400 milioni di euro (inclusi i costi relativi al richiamo legato a General Motors)

LG Business Solutions Company: 1,2 miliardi di euro di fatturato, perdita operativa di circa 8,7 milioni di euro (a causa degli aumenti dei prezzi di pannelli LCD, semiconduttori e non solo)

Per ulteriori dettagli potete fare riferimento al comunicato ufficiale LG.

