Una delle principali novità di Android 12 è rappresentata da Material You, il linguaggio di design introdotto dal team di Google con questa versione del sistema operativo del colosso di Mountain View e che offre agli utenti alcune interessanti funzionalità per personalizzare il device a proprio piacimento.

Con Android 12 nuovi strumenti per gli sviluppatori

Ovviamente il team di Google è consapevole che anche gli sviluppatori di applicazioni di terze parti devono dare il proprio contributo per adeguare le rispettive app al nuovo linguaggio di design, così da offrire agli utenti nel complesso un’esperienza omogenea e, in occasione dell’Android Developer Summit, il colosso di Mountain View ha annunciato la disponibilità di Material Design 3 Jetpack Compose, grazie a cui sarà possibile implementare il design Material You nelle app.

Ciò significa che gli sviluppatori di applicazioni di terze parti potranno sfruttare tra le altre cose il sistema dei temi con colori dinamici di Android 12, così come già avviene per le principali app di Google.

Il colosso di Mountain View, al fine di aiutare gli sviluppatori, ha lanciato un Material You Theme Builder, ossia una soluzione che consentirà loro di vedere in modo più semplice come apparirà il sistema dei colori dinamici sulle proprie applicazioni.

Gli sviluppatori di app di terze parti potranno inoltre contare su un aggiornamento di Material Components, grazie a cui sarà possibile adattare le proprie app al nuovo stile visivo e alle linee guida sui colori dinamici senza snaturarle del tutto.

Infine, il team del colosso di Mountain View sta anche rendendo più semplice agli sviluppatori la realizzazione di applicazioni pensate per i device con schermi più grandi, ciò grazie ad Android 12L, release ottimizzata per i tablet e i dispositivi pieghevoli.

In sostanza, con Android 12 Google desidera garantire agli utenti un’esperienza il più coerente possibile, un po’ come avviene con iOS già da tempo.