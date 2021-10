È anche oggi giornata di aggiornamenti in casa Samsung, OnePlus, Xiaomi e Redmi, altro indizio di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare i propri dispositivi e offrire ai suoi utenti un’esperienza il più soddisfacente possibile. Ecco quali sono i dispositivi aggiornati in queste ore e quali le novità, alcune succulenti, introdotte dagli update.

OnePlus Nord, Nord N10 5G e Nord N100

OnePlus Nord, Nord N10 5G e Nord N100 stanno per ricevere, anche in Europa, un nuovo aggiornamento software che introduce, oltre alle ultime patch di sicurezza Android di ottobre 2021, anche taluni miglioramenti a livello di stabilità e velocità di sistema. Nulla viene, però, specificato da OnePlus sul punto, giacché il changelog ufficiale si limita soltanto a menzionare un generico “Stabilità del sistema migliorata”.

Samsung Galaxy A7 (2018)

L’aggiornamento per Samsung Galaxy A7 (2018), non ancora rilasciato per gli utenti del Belpaese, ha un peso di circa 200 MB e include, oltre a piccoli miglioramenti a livello di velocità e stabilità, le patch di sicurezza di ottobre 2021, vale a dire le più recenti. Fa comunque piacere constatare che l’azienda si impegni a rilasciare le misure idonee a garantire la sicurezza su Android, anche su dispositivi non recenti.

Redmi 9 e Redmi Note 9

L’aggiornamento per Redmi 9 e Redmi Note 9 – al momento disponibile per le versioni “Global” – include l’ultima versione della MIUI, ovvero la MIUI 12 Enhanced Edition basata su Android 11. La nuova versione dell’interfaccia di Xiaomi, al di là della risoluzione di alcuni bug e dei miglioramenti estetici, migliora le prestazioni generali di sistema e introduce un livello di patch di sicurezza aggiornato a ottobre 2021.

Xiaomi Mi MIX FOLD

Xiaomi ha recentemente rilasciato un nuovo update per il suo primo smartphone pieghevole, Xiaomi Mi MIX Fold, purtroppo non disponibile al momento in Italia ed Europa. Tale aggiornamento, che ha un peso di circa 1,4 GB, porta con sé la MIUI FOLD 12.5 in versione stabile (versione ad hoc): le performance di sistema sono diventate più fluide e il consumo energetico è stato notevolmente ridotto.