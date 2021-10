Quest’oggi scopriamo i primi render leak su Sony Xperia Pro-I, il probabile successore del modello Sony Xperia Pro presentato a inizio 2020 a un prezzo esorbitante.

Sony Xperia Pro-I sarà lo smartphone per i fotografi professionali

Sony non è certamente tra i maggiori produttori di smartphone al mondo, ma questo non impensierisce la sezione mobile che, con Sony Xperia Pro-I, ha evidentemente in conto di realizzare uno smartphone di fascia alta indirizzato ai fotografi e video maker professionali.

Le poche informazioni che accompagnano i render leak di Sony Xperia Pro-I lo dipingono come un dispositivo completamente votato alla creazione di contenuti multimediali: se frontalmente sembrerebbero non esserci grandi novità rispetto al modello Sony Xperia Pro, sul retro troviamo invece un modulo fotografico completamente rivoluzionato.

Previous Next Fullscreen

Dai render scopriamo che Sony Xperia Pro-I potrebbe montare quattro sensori, di cui il principale di dimensioni piuttosto generose posto al centro. I numerosi render mettono in risalto il marco Zeiss delle lenti e la possibilità di affiancare al telefono alcuni accessori per i professionisti del video, come un monitor esterno supplementare per girare i vlog di alta qualità.

Cosa ne pensate di Sony Xperia Pro-I? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!