Un altro coupon sbarca sul Samsung Shop, ed è sempre da 200 euro: ieri abbiamo visto come risparmiare questa cifra con l’acquisto dei pieghevoli, oggi vi sveliamo come acquistare Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+ in offerta.

200 euro di sconto su Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21+ con questo coupon

La promozione Samsung è disponibile fino alle 23:59 dell’1 novembre 2021, salvo esaurimento scorte, e permette di acquistare Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+ con uno sconto di 200 euro sul prezzo di listino. Purtroppo, trattandosi di un coupon, non potete aggiungerne altri e sommare sconti (come ad esempio quello per il compleanno), ma si tratta comunque di un bel risparmio.

Potete infatti acquistare Samsung Galaxy S21 sullo store ufficiale del produttore a una cifra perfettamente in linea con i cosiddetti street price che si possono trovare in Rete. Dal prezzo di 879 euro si scende infatti a 679 euro per la versione da 128 GB di memoria oppure a 729 per quella da 256 GB. Potete portarvi a casa con lo stesso sconto anche Samsung Galaxy S21+: in questo caso si passa da 1079 euro (128 GB) o 1129 euro (256 GB) a rispettivamente 879 e 929 euro.

Per utilizzare il coupon non dovete fare altro che aggiungere lo smartphone Android al carrello e digitare GALAXYS200 all’interno del campo “Codice promozionale”. Le offerte sono valide su tutte le colorazioni: Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom White e Phantom Pink per Galaxy S21, e Phantom Violet, Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Gold e Phantom Red per Galaxy S21+ (queste ultime due sono in esclusiva sul Samsung Shop, ma richiedono tempi di consegna più lunghi).

Se siete interessati ad acquistare Samsung Galaxy S21 o Samsung Galaxy S21+ in offerta sullo shop online ufficiale del produttore potete seguire il link qui in basso. Se invece preferite attendere potete iniziare già a salvare tra i preferiti la nostra pagina dedicata agli sconti del Black Friday 2021.

acquista Samsung Galaxy S21 e S21+ in offerta

