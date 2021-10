Inutile girarci intorno: Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono gli smartphone Android che maggiormente stanno catalizzando l’attenzione dei fan Google e della stampa. Non solo il colosso di Mountain View ha messo in piedi una perfetta campagna marketing che ha portato l’hype a livelli incredibili, ma i leak di queste settimane hanno descritto i contorni di due smartphone che già da ora ipotizziamo essere tra i migliori smartphone Android di quest’anno.

I prezzi di Google Pixel 6/6 Pro in Francia

A seguito della notizia di stamane circa i prezzi di Google Pixel 6/6 Pro svelati da Amazon UK e Target (negli USA), in queste ore un incredibile leak mostra i prezzi di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro. Dalle informazioni pubblicate in rete, infatti, apprendiamo i seguenti prezzi di Google Pixel 6/6 Pro in Francia:

Google Pixel 6 12 GB + 128 GB a 649 euro ;

; Google Pixel 6 Pro 12 GB + 128 GB a 899 euro.

Oltre ai prezzi, il leak indica inoltre che entrambi gli smartphone di Google saranno disponibili a partire dal 28 ottobre, ovvero a poco più di una settimana dall’evento di presentazione.

Ma non finisce qui: un altro leaker ha mostrato l’unboxing della custodia di vendita di Google Pixel 6.

A distanza di poco più di ventiquattrore dalla presentazione di domani è probabile che torneremo a parlare di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro per via dei classici leak e rumor degli ultimi minuti. In ogni caso vi ricordiamo di non prendere appuntamenti per domani per seguire l’evento insieme su Twitch (twitch.tv/tuttotechnet), sul canale YouTube di TuttoAndroid e sul canale YouTube di TuttoTech.

