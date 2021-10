Very Mobile lancia l’innovativa SIM green, più piccola del 50% rispetto alle SIM standard e realizzata con plastica 100% riciclata attraverso un processo produttivo che azzera le emissioni di CO2.

Very Mobile pensa all’ambiente con la SIM green in plastica riciclata

Mentre si fanno interessanti le indiscrezioni sul possibile ingresso di Very Mobile nel mercato della linea fissa per rispondere a Iliad, l’operatore virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd. lancia una nuova SIM pensata per l’ambiente.

La plastica della SIM green viene interamente ricavata dal polistirolo riciclato dallo smaltimento di vecchi frigoriferi, e conferma l’impegno dell’operatore MVNO per l’ecosostenibilità, come sottolineato da Fabio Ariolli, Direttore di Very Mobile:

“Quello della ecosostenibilità è un tema che appartiene fin dall’inizio al nostro DNA. Non a caso abbiamo già realizzato diverse iniziative in tal senso: dal sito verycreativi.it, che permette a chiunque di esprimersi creativamente senza sporcare i muri delle città, alla pulizia del Parco Schuster di Roma con Legambiente, sino ad un’affissione, installata a Genova, che purifica l’aria grazie ad uno speciale tessuto.”

La nuova SIM ecosostenibile è già disponibile per gli acquisti online e chiamando il 1929. Vi ricordiamo che in alternativa è anche possibile optare per le eSIM, che negli smartphone compatibili permettono di attivare una delle offerte Very Mobile senza dover inserire una scheda fisica.

