Il malfunzionamento di Facebook, Instagram e WhatsApp della scorsa settimana, di cui ringrazia sentitamente Pavel Durov considerando il boom di iscrizioni su Telegram, ha sottolineato ancora una volta quanto sia necessario introdurre un sistema di notifiche relativo ad eventuali malfunzionamenti del servizio.

Notifiche per le interruzioni in arrivo su Instagram

A tal proposito Instagram annuncia una fase di test (per adesso solo negli USA) che prevede l’invio di notifiche che riguardano problemi tecnici o interruzioni temporanee del social network. Queste notifiche verranno aggiunte all’interno del pannello “Attività“, proprio come se fossero classiche notifiche provenienti da Instagram, ma senza intasare il vostro feed di commenti per ogni piccolo problema riguardante Instagram. “Non invieremo una notifica ogni volta che si verifica un’interruzione, ma quando vediamo che le persone sono confuse e cercano risposte, determineremo se qualcosa di simile potrebbe aiutare a rendere le cose più chiare” – si legge nel comunicato di annuncio.

L’azienda, inoltre, sfrutta l’occasione per presentare anche Account Status, una nuova sezione pensata per rendere più semplice scoprire se il proprio account è a rischio sospensione e per quale motivo. La compagnia rende anche più facile avanzare un reclamo nel caso in cui la sospensione del proprio account sia frutto di un errore di valutazione; il tasto “Request a Review“, come mostrato nell’immagine sottostante, porterà il team di revisori a rivalutare nuovamente la propria decisione ed eventualmente ritornare sui propri passi.

