L’utilizzo dei social network da parte degli utenti più giovani è fonte di diverse problematiche e il team di Instagram ha studiato due nuove funzionalità che dovrebbero aiutare i genitori a stare un po’ più tranquilli quando i loro figli si trovano su questa piattaforma.

Probabilmente non spetta ai social network studiare dei sistemi per impedire che i più piccini usino troppo queste piattaforme, essendo un compito proprio dei genitori ma fornire a questi ultimi degli appositi strumenti per evitare gli abusi è una cosa che risulterà gradita a molti.

I nuovi strumenti di Instagram per tutelare gli adolescenti

In occasione di una sua apparizione durante un programma della CNN, il vice presidente degli affari globali di Facebook, Nick Clegg, ha reso noto che Instagram introdurrà delle nuove misure per allontanare gli adolescenti da contenuti dannosi e incoraggiarli a “prendersi una pausa” dalla piattaforma.

Questa dichiarazione non arriva in un momento qualunque e rientra, probabilmente, nelle misure che il colosso dei social network ha deciso di intraprendere per calmare le polemiche generate nei giorni scorsi in seguito alla diffusione dei risultati di uno studio secondo cui “Instagram sarebbe dannoso per una percentuale considerevole di adolescenti e in particolare le ragazze adolescenti”.

Clegg ha spiegato che sarà introdotto un sistema in virtù del quale, quando viene rilevato che un adolescente guarda lo stesso contenuto più volte e si tratta di un contenuto che potrebbe essere pericoloso per la sua salute, verrà indirizzato verso altri contenuti.

Il team di Instagram, inoltre, ha deciso di dare ai genitori degli ulteriori controlli opzionali per supervisionare gli adolescenti e introdurrà una funzione chiamata “prenditi una pausa”, con la quale i ragazzi saranno invitati a sospendere l’utilizzo del social dopo un po’ di tempo di uso continuato.

Infine, Clegg ha reso noto che sono stati sospesi i lavori relativi al lancio della piattaforma Instagram Kids.

Tali misure saranno sufficienti per placare le polemiche?