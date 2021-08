Qualche giorno dopo la piccola “fuga di notizie“, Fossil annuncia la nuova generazione di dispositivi wearable con Wear OS: si tratta dello smartwatch Fossil Gen 6, il primo a utilizzare la piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100+. Scopriamolo più da vicino insieme al Gen 6 a marchio Michael Kors, che arriverà successivamente.

Fossil Gen 6 e Michael Kors Gen 6 ufficiali: specifiche e funzionalità

Fossil Gen 6 sarà il primo smartwatch a sfruttare la piattaforma Snapdragon Wear 4100+, che garantisce tempi di caricamento delle app più brevi, esperienza utente migliore e maggiore efficienza energetica, oltre a una ricarica più rapida (80% in poco più di 30 minuti). Tra i vantaggi offerti dalla nuova generazione abbiamo anche il monitoraggio continuo del battito cardiaco, un nuovo sensore SpO2, la funzione altoparlante per effettuare e ricevere chiamate, modalità smart della batteria e non solo. Lo smartwatch Gen 6 sarà compatibile nel corso del 2022 con il nuovo aggiornamento Google Wear OS 3, annunciato qualche mese fa.

Previous Next Fullscreen

“Siamo orgogliosi di annunciare la nostra attesissima nuova generazione di smartwatch. In Fossil Group, ci impegniamo costantemente per offrire prestazioni migliori e deliziare il pubblico, lavorando in collaborazione con Qualcomm e Google, e siamo entusiasti delle nuove funzionalità che Gen 6 offre ai nostri utenti” ha dichiarato Steve Evans, Chief Brand Officer EVP di Fossil Group. “Sappiamo anche quanto uno stile personalizzato continui ad essere fondamentale nell’ambito dei dispositivi wearable per il nostro consumatore attento al design, quindi sono entusiasta di annunciare che oltre al marchio Fossil, anche Michael Kors lancerà a breve il proprio Gen 6.”

Lo smartwatch è compatibile con Android e iOS e può contare sulle seguenti caratteristiche:

display AMOLED touchscreen da 1,28 pollici

Qualcomm Snapdragon Wear 4100+

8 GB di memoria interna a 1 GB di RAM

connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS, NFC

accelerometro, giroscopio, bussola, altimetro, sensore per battito cardiaco PPG, SpO2, IR, luce ambientale

resistenza all’acqua fino a 3 ATM

cassa (da 42 o 44 mm), ghiera e pulsanti in acciaio

sistema operativo Wear OS by Google

Previous Next Fullscreen

Fossil Gen 6 sarà disponibile in quattro colorazioni con cassa da 44 mm e in tre colorazioni con cassa da 42 mm. Gli utenti avranno a disposizione tanti cinturini intercambiabili e potranno personalizzare quadranti e pulsanti in modo da accedere più facilmente alle funzioni preferite.

La variante Gen 6 firmata Michael Kors arriverà in quattro versioni (MKT5133, MKT5135, MKT5135 e MKT5136), con bracciale in acciaio a 3 maglie, cassa da 44 mm e le stesse funzionalità del modello Fossil.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e uscita di Fossil Gen 6

Fossil Gen 6 sarà preordinabile dal 20 settembre 2021 sul sito ufficiale al prezzo di partenza di 299 euro. Lo smartwatch Gen 6 a marchio Michael Kors arriverà più avanti: continuate a seguirci per restare aggiornati.

Potrebbe interessarti: migliori smartwatch con e senza Wear OS