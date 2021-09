Come preannunciato nei mesi precedenti al lancio dei propri servizi sul mercato, l’operatore virtuale Feder Mobile ha finalmente rilasciato l’app ufficiale per Android e iOS.

Feder Mobile si appoggia alla rete Vodafone con velocità 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

L’app ufficiale di Feder Mobile è finalmente disponibile

L’app Feder Mobile permette ai clienti di monitorare il credito residuo e i consumi della propria offerta attiva, nonché di ricaricare il credito della propria SIM utilizzando come metodo di pagamento una Carta di Credito o PayPal.

I già clienti dell’operatore virtuale possono inoltre attivare le opzioni aggiuntive della gamma Help e usufruire dell’opzione Sliding Cost che consente di cambiare offerta senza costi aggiuntivi in base alle proprie esigenze.

All’interno dell’app è anche presente il link allo shop online di Feder Mobile, dove è possibile acquistare una SIM con una delle offerte in commercio e riceverla direttamente a domicilio.

Sul sito dell’operatore non è stata ancora ufficializzata la disponibilità dell’app, pertanto i badge per reperirla negli store di Google e Apple non sono ancora attivi, tuttavia i clienti Feder Mobile possono già scaricare l’app da Play Store e da App Store tramite i link sottostanti.

