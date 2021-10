Mobvoi ha appena confermato ufficialmente che lancerà una versione “Ultra” dello smartwatch TicWatch Pro 3.

Con un tweet di oggi l’azienda ha confermato che il suo prossimo dispositivo indossabile sarà Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS e che verrà rilasciato a giorni.

È questione di giorni per Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra

Il post non conferma dettagli sul nuovo smartwatch, come il suo prezzo o le sue caratteristiche, ma l’azienda metterà in palio dei premi prima del lancio che è programmato per il 13 ottobre.

In base a una precedente fuga di notizie Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra supporterebbe funzionalità di monitoraggio cardiaco più avanzate come l’età biologica del cuore di chi lo indossa.

Stando a un’altra indiscrezione risalente all’inizio di settembre questo smartwatch sarà basato sul chipset Snapdragon 4100+, inoltre eseguirà Wear OS 2 e sarà probabilmente idoneo per un futuro aggiornamento a Wear OS 3.

Molto probabilmente Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra sarà la versione globale di TicWatch Pro X appena lanciato in Cina. Si tratta di uno smartwatch completo e di alto livello sotto tutti i punti di vista con WearOS, chipset Snapdragon 4100 e doppio schermo.

