Dopo aver recentemente aggiornato l’hardware dei popolari Mobvoi TicWatch Pro 3 e Mobvoi TicWatch E3, l’azienda cinese torna a far parlare di sé con un nuovo smartwatch, completo e di alto livello sotto tutti i punti di vista, TicWatch Pro X. Secondo alcuni rumor l’azienda asiatica sarebbe in procinto di presentare altri tre modelli, TicWatch Pro 3 Ultra, TicWatch GTH+ e TicWatch GTH Pro, dei quali però al momento non si ha una data di rilascio certa.

TicWatch Pro X è un flagship con WearOS, Snapdragon 4100 e doppio schermo

Il nuovo TicWatch Pro X, come detto, monta il Qualcomm Snapdragon 4100, chip ormai molto popolare tra i produttori di smartwatch e che offre buone prestazioni. Il vero punto di forza di questo wearable è però il doppio schermo, all’AMOLED da 1,39 pollici ad alta definizione con densità di 326 pixel per pollice si unisce lo schermo a tecnologia FSTN LCD, che migliora la durata della batteria e migliora la versatilità di utilizzo.

I due schermi sono fruibili grazie a due modalità, Smart e Durable. Come intuibile dalla denominazione, la modalità Smart è quella che, grazie all’utilizzo dello schermo AMOLED, permette di utilizzare appieno tutte le funzionalità del dispositivo. In questa modalità, la durata della batteria dichiarata è di quattro giorni. La modalità Durable invece va in soccorso a tutti coloro abbiano bisogno di una durata della batteria molto maggiore, a costo ovviamente dell’avere molte meno funzionalità. Con questa modalità viene utilizzato esclusivamente il pannello FSTN LCD, che garantisce 45 giorni di utilizzo.

Come detto, il sistema operativo montato su TicWatch Pro X è Wear OS, che dispone di 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Lo smartwatch offre il supporto a più di 20 modalità sportive, con informazioni dettagliate su tutti i parametri come ad esempio calorie bruciate, pulsazioni, misurazione dell’ossigeno nel sangue, distanza ecc. Tutte le attività fisiche possono essere svolte in tranquillità grazie al rating IP68.

L’ultimo smartwatch di Mobvoi offre anche il supporto alle eSIM, la condivisione del numero di telefono con lo smartphone e la connettività 4G che abilità le chiamate VoLTE. Per ora il dispositivo è stato lanciato in preordine soltanto sul mercato cinese all’equivalente di circa 310 dollari ma quando sarà disponibile all’acquisto il suo prezzo sarà di circa 372 dollari.