Il Samsung Shop lancia una nuova iniziativa promozionale denominata “Straordinariamente iconici“, che comprende le offerte riguardanti l’intera gamma (o quasi) di prodotti (da TV a smartphone, da elettrodomestici ai PC): a interessarci particolarmente è la proposta che tocca Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G, che con Samsung Value possono essere acquistati risparmiando fino a 1000 euro.

Offerta per Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G con Samsung Value

Fino al 31 ottobre 2021 è possibile approfittare del programma Samsung Value, che permette di mandare alla casa sud-coreana il “vecchio” smartphone ricevendo un’importante (in alcuni casi) valutazione dell’usato. Attualmente è possibile risparmiare fino a un massimo di 1000 euro sull’acquisto degli ultimi smartphone pieghevoli, vale a dire Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G: 100 euro di sconto immediato e 900 di cashback.

Come funziona Samsung Value? In fase di acquisto è possibile selezionare “Sì grazie” alla voce corrispondente, scegliere il marchio e il modello dell’usato (tra prodotti Apple, Samsung, Huawei, LG e Redmi) e verificare le valutazioni. Il risparmio massimo, pari a 1000 euro (divisi tra 100 di sconto immediato e 900 di cashback), riguarda iPhone 12 Pro Max, ma sono tantissimi i dispositivi che è possibile inviare. Per confermare è necessario inserire l’IMEI o il codice seriale.

Vi ricordiamo che si può ancora approfittare del periodo di prova dei pieghevoli (fino al 31 ottobre) e del primo anno di protezione Samsung Care+ gratuita (oltre che degli sconti fino a 180 euro sulla serie Samsung Galaxy S21). L’acquisto può essere fatto anche con il finanziamento a Tasso Zero, con rate da 10, 20 o 30 mesi senza interessi (prima rata a gennaio 2022).

Se siete interessati all’acquisto o volete anche solo dare un’occhiata alle offerte del Samsung Shop potete seguire il link qui in basso.

Scopri “Straordinariamente iconici” e le offerte Samsung

