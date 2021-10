A seguito dell’arrivo delle patch di ottobre per Samsung Galaxy A50 e non solo, in queste ore il colosso sudcoreano ha iniziato a rilasciare molti aggiornamenti software per un vasto numero di smartphone e tablet. Scopriamo tutte le novità nei capitoli successivi.

Patch di sicurezza di settembre e ottobre per Samsung

Partendo dalle patch di ottobre, Samsung Galaxy F62 sta ricevendo in India il firmware E625FDDU2AUI2 con le ultime correzioni ed eventuali miglioramenti sotto il cofano – in calce alla news trovate tutte le informazioni circa il contenuto delle patch di sicurezza di questo mese.

Samsung Galaxy A8+ (2018) è un altro smartphone di fascia di Samsung a ricevere le patch di sicurezza relative al mese di settembre. Attualmente il firmware A730FXXU7CUI2 è in propagazione in Russia, Ucraina, Kazakistan e Uzbekistan.

Samsung Galaxy Tab A7 (2020) è l’unico tablet tra gli smartphone presenti in questo articolo interessato da un aggiornamento con le patch di settembre. Il firmware T505XXU3BUI4 è attualmente in rilascio per la versione LTE del tablet in molti Paesi europei e possibilmente anche il nostro.

Gli smartphone Samsung Galaxy A42 5G, Galaxy A21s, Galaxy A7 (2018) e Galaxy M21 stanno tutti ricevendo vari aggiornamenti firmware. Andando con ordine, il modello Galaxy A42 5G si sta aggiornando in Belgio e Olanda con il firmware A426BXXU3BUH2; per il telefono Galaxy A21s è in arrivo il firmware A217FXXS7CUI2 dal peso di 154 MB con le patch di settembre, anche questa volta in Belgio e Olanda; il firmware M215FXXU2BUH6 per Galaxy M21 contiene le patch di sicurezza di settembre ed è attualmente in arrivo in Belgio e Olanda, mentre per Galaxy A7 (2018) il firmware A750FNXXU5CUH2 introduce anche in questo caso le patch di settembre.

Come aggiornare i dispositivi Samsung

Tenendo in considerazione i paesi interessati dagli aggiornamenti sopracitati, potete controllare la disponibilità dei nuovi firmware attraverso il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Android TV 11 è in test su Nvidia Shield TV

Alcune informazioni svelano che Nvidia starebbe testando Android TV 11 sul set top box Nvidia Shield TV, almeno da quel che alcuni utenti hanno indicato su Reddit prima che i loro post venissero cancellati. Alcuni screenshot dei post prima che venissero cancellati, svelano come l’azienda stia evidentemente rilasciando la versione beta della Nvidia Shield Experience 9.0.0 a un gruppo ristretto di utenti, i quali evidentemente non sapevano che queste informazioni erano da considerarsi private – il motivo per cui i post sono stati eliminati.

Al momento non ci sono informazioni sulle novità presenti all’interno di questa versione del firmware, ma di questo passo avremo l’opportunità di scoprirlo già dalle prossime ore.

