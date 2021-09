Tante voci si stanno susseguendo nell’ultimo periodo riguardo Samsung Galaxy S21 FE. L’atteso smartphone della casa sudcoreana è stato al centro di diverse notizie come la sua comparsa su Google Play Console o le varie indiscrezioni sulla sua uscita e sui ritardi legati ad essa. L’ultima di questa serie di notizie vede Galaxy S21 FE menzionato nella pagina di supporto di Play Services for AR di Google.

Di fatto quindi ci troviamo di fronte a una sorta di leak, visto che lo smartphone non è stato ancora annunciato da Samsung. Negli scorsi anni l’azienda ha rilasciato una versione FE (Fan Edition) dei propri flagship con l’obbiettivo di creare un telefono che fosse potente come la versione lanciata a inizio anno ma con materiali costruttivi meno costosi, cambiando ad esempio la parte posteriore dal vetro alla plastica. Solitamente il lancio avviene dopo 8/9 mesi dal lancio del flagship premium, rendendolo così più o meno prevedibile.

Come detto, in queste ore il nome di Samsung Galaxy S21 FE è spuntato nell’elenco dei nuovi dispositivi che supportano i Play Services for AR (in precedenza ARCore), andando così a confermare le speculazioni delle ultime settimane. Il dispositivo pare in dirittura d’arrivo, nonostante i presunti problemi derivanti dalla sua produzione.

La lista di dispositivi è variegata e non presenta certamente sorprese o modelli interessanti, anche se è sicuramente curioso notare come assieme a Galaxy S21 FE ci siano Fold3 e il primo Flip, che ancora non aveva ricevuto il supporto a questa funzionalità. Questa comunque non è certamente la prima volta che un “leak” del genere viene proprio da questa lista di device, visto che era già capitato con Nokia 5.4.