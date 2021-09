Oggi un mare di aggiornamenti per alcuni dispositivi Huawei, Realme e Samsung

È oggi tempo di aggiornamenti in casa Samsung, Realme e Huawei, un chiaro indizio di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare i propri smartphone e a offrire ai suoi utenti un’esperienza il più soddisfacente possibile. Ecco quali smartphone sono stati aggiornati in queste ultime ore e quali sono le novità introdotte da ciascun update.

Realme 5 Pro e Realme XT

Realme 5 Pro e Realme XT stanno per ricevere l’atteso aggiornamento (rispettivamente la build RMX1971EX_11.F.03 e RMX1921EX_11.F.03) che porta con sé la nuova RealmeUI 2.0 (in versione stabile) basata su Android 11. Vengono così introdotte le novità presenti sulla ColorOS 11, anche se, trattandosi di un dispositivo di fascia bassa, è possibile che non tutte le funzionalità introdotte sia supportate. Non ci sono però notizie ufficiali su quando l’update arriverà da noi.

Samsung Galaxy Watch4 e Huawei Watch GT 2 Pro

Samsung Galaxy Watch4 e Huawei Watch GT 2 Pro, tra gli smartwatch più amati dal pubblico, ricevono oggi un aggiornamento software (rispettivamente numeri build XXU1BUI5 e 11.0.6.26), che si limita a migliorare la stabilità complessiva del sistema. Il changelog ufficiale indica soltanto “generici miglioramenti di stabilità”, ma in effetti si nota che la velocità di sistema è stata, seppur leggermente, incrementata.

Huawei Watch GT 2

Anche Huawei Watch GT 2, seppur solo in Cina per coloro che hanno installato la versione beta, è pronto a ricevere un nuovo aggiornamento software che introduce nuove funzionalità: tra le altre, la possibilità di controllare in tempo reale, senza sollevare il polso per attivare il display, i dati di allenamento; il supporto a due nuovi scenari meteorologici (cioè condizioni diurne e notturne) nell’app Meteo; e, soprattutto, una migliore raccolta di dati sulla salute di chi lo indossa.

Samsung Galaxy A30s, Galaxy A50 e Galaxy M51