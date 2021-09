Negli ultimi mesi Google ha concentrato molte delle sue attenzioni sulle proprie applicazioni di Google Workspace, aggiornandole sia dal punto di vista funzionale che del design al fine di avere un’estetica coerente su tutta la famiglia di app proprietarie.

L’ultima applicazione della lista a rifarsi il look è Google Tasks che abbraccia un nuovo logo più minimale e dal design “flat” a differenza dell’icona precedente caratterizzata dalla presenza delle ombre tipiche del Material Design.

Google Tasks abbraccia il nuovo logo in Material You

Stando anche a quanto dichiarato dal colosso di Mountain View: “Stiamo aggiornando il logo di Google Task per allinearlo meglio ai prodotti di Google Workspace”, il nuovo logo è, di fatto, coerente con l’estetica ricercata da Google nel nuovo Material You così come nel resto delle nuove icone delle app di Workspace.

Nonostante questo, l’applicazione è destinata a ricevere un aggiornamento dell’interfaccia utente al fine di abbracciare completamente lo stile grafico del Material You.

Google ha affermato che il nuovo logo ridisegnato apparirà sia sul web che sull’applicazione per dispositivi mobili e che il roll out inizierà dal 23 settembre.

