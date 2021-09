Xiaomi annuncia oggi l’arrivo in Italia di Redmi 10, il suo ultimo smartphone di fascia media svelato un po’ per errore a metà agosto 2021. Il nuovo dispositivo della casa cinese è pensato per chi è alla ricerca di un prodotto poco costoso e con un’ottima autonomia.

Redmi 10 è disponibile all’acquisto in Italia: prezzi e dove acquistarlo

Redmi 10 può vantare la prima fotocamera ad alta risoluzione da 50 MP della serie e un display AdaptiveSync a risoluzione Full-HD+ da 6,5 pollici con refresh rate di 90 Hz. Il sistema viene spinto dal SoC MediaTek Helio G88, affiancato a 4 GB di RAM e a 64 o 128 GB di memoria interna eMMC 5.1 (espandibile con microSD). Il comparto fotografico, oltre al già citato sensore principale, comprende anche sensore ultra-grandangolare da 8 MP, macro da 2 MP, di profondità da 2 MP e uno per i selfie da 8 MP.

Uno dei punti di forza dello smartphone è certamente la batteria da 5000 mAh, che può contare su una ricarica rapida da 18 W e su una ricarica inversa cablata da 9 W. Niente connettività 5G, ma s0no comunque disponibili 4G LTE, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, NFC, porta per il jack da 3,5 mm e USB Type-C.

Redmi 10 è disponibile da oggi sul sito mi.com, presso i Mi Store sparsi per l’Italia e in esclusiva con WINDTRE. Sono tre le colorazioni tra cui scegliere (Carbon Grey, Sea Blue e Pebble White) e due le varianti (4-64 e 4-128 GB). Il prezzo è di rispettivamente 199,90 e 229,90 euro.

Nei negozi WINDTRE è anche possibile portarsi a casa un Redmi 10 in abbinamento alle offerte dell’operatore: si parte da zero euro con l’offerta Smart Pack 100, che include 100 giga, minuti illimitati e 200 SMS, che può essere accompagnata dal servizio Reload per la sostituzione.

