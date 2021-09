Google One è il nome che il colosso di Mountain View ha scelto per identificare la soluzione studiata dall’azienda per mettere a disposizione degli utenti un determinato quantitativo di spazio di archiviazione che viene anche condiviso tra i vari servizi offerti, come Google Drive, Gmail e Google Foto.

Google offre gratuitamente a ciascun utente un certo quantitativo di spazio di archiviazione (ossia 15 GB), lasciandogli la libertà di gestirlo come meglio crede e, ove lo desiderasse, di ampliarlo con vari pacchetti a pagamento.

Così come apprendiamo da 9to5Google, il colosso di Mountain View ha deciso di introdurre un nuovo piano, in modo da garantire agli utenti che hanno bisogno di spazio aggiuntivo un’offerta che sia capace di soddisfare tutte le necessità, incluse quelle di chi ha effettivamente bisogno di tanto spazio.

Google One introduce un piano aggiuntivo da 5 TB

Il nuovo piano di Google One prevede 5 TB di spazio di archiviazione al prezzo di 24,99 euro al mese o 249,99 euro all’anno.

Queste sono tutte le opzioni al momento disponibili con Google One:

15 GB – gratuita

100 GB – 1,99 euro al mese o 19,99 euro all’anno

200 GB – 2,99 euro al mese o 29,99 euro all’anno

2 TB – 9,99 euro al mese o 99,99 euro all’anno

5 TB – 24,99 euro al mese o 249,99 euro all’anno

Ricordiamo che i vari piani in abbonamento offrono agli utenti alcuni servizi aggiuntivi, come l’assistenza di esperti Google, l’aggiunta del gruppo Famiglia e altri vantaggi. Per quanto riguarda il nuovo piano da 5 TB, il colosso di Mountain View ha deciso di includere anche un rimborso del 10% per gli acquisti fatti su Google Store e un servizio VPN per gli smartphone Android.

Questo nuovo piano da 5 TB è già disponibile per molti utenti e presto dovrebbe esserlo per tutti. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale di Google One (lo trovate seguendo questo link).

