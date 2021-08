Fine maggio di quest’anno OPPO svelava la nuova linea di smartphone OPPO Reno6, Reno6 Pro e Reno6 Pro+, ma in queste ore un nuovo leak pubblicato su Twitter svela come il modello OPPO Reno6 Pro 5G per l’Europa sia diverso da quello indicato per il mercato indiano.

Le differenze con la versione indiana

Infatti, secondo le informazioni leak, il design sarebbe una delle poche costanti tra la versione disponibile da inizio giugno e quella invece potenzialmente indirizzata per il mercato europeo. Il display resta un ottimo pannello curvo AMOLED Full HD+ da 6,55 pollici da 2400 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento da 90 Hz così come il processore Qualcomm Snapdragon 870.

Cambia la composizione della fotocamera principale che in Europa dovrebbe montare un sensore principale da 50 MP, un sensore telescopico da 13 MP, un sensore ultra grandangolare da 16 MP e un sensore macro da 2 MP. La batteria dovrebbe crescere a 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W, mentre aumentano di poco anche il peso e la dimensione dello smartphone. Il sistema operativo resta sempre Android 11 con la personalizzazione ColorOS 11.3.

Purtroppo non ci sono novità per quanto riguarda il suo arrivo nel Vecchio Continente, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.

Fotocamera sotto il display nel futuro di OPPO

Continuando a parlare di smartphone OPPO ma volgendo l’attenzione verso le nuove tecnologie a cui sta lavorando la compagnia, in queste ore viene pubblicata un’immagine teaser circa un nuovo dispositivo munito di fotocamera nascosta sotto il display. OPPO non è certamente l’unica azienda a lavorare su questa importante tecnologia, e dalle poche informazioni pubblicate sembra che ci abbia lavorato più di due anni realizzando anche un pannello e un sensore personalizzati per offrire una buona resa di scatto.

Sono attese novità già a partire da domani, 4 agosto, quando Liu Bo Bobee, presidente di OPPO in Cina, svelerà ulteriori dettagli sulla tecnologia.

