Vivo ha ufficialmente annunciato un nuovo chip di imaging nato e realizzato completamente in casa: il V1 è il risultato dell’impegno di 24 mesi di progettazione e sviluppo, che ha coinvolto 300 membri del team e gli esperti del laboratorio di imaging. Dopo il sorprendente brevetto che abbiamo visto stamattina, è il momento di scoprire un nuovo chip, dunque.

Vivo conferma il proprio impegno con il nuovo chip di imaging V1

Vivo ha presentato il nuovo Imaging Chip V1 durante un evento tenutosi a Shenzhen, in Cina: si tratta solo del primo passo di un approccio per il futuro che verterà principalmente su quattro asset strategici (sistema di immagini, sistema operativo, design industriale e prestazioni).

“V1 è un chip a circuito integrato – completamente personalizzato e dedicato alle applicazioni di imaging e video – con una qualità ottica all’avanguardia, che segna una pietra miliare nella storia di Vivo e rappresenta il primo passo nella Ricerca e Sviluppo applicati alla progettazione autonoma di chip. In linea con il design del sistema di imaging di vivo, l’Imaging Chip V1 può soddisfare al meglio le esigenze degli utenti ottimizzando gli scenari delle applicazioni smartphone, quali l’aspetto del visore e la registrazione video”, ha dichiarato Hu Baishan, Executive Vice President & COO di Vivo.

Negli ultimi cinque anni l’azienda cinese ha investito parecchio in questo campo, dando la luce ad esempio al sistema di stabilizzazione Gimbal e Selfie Spotlight, e lo scorso dicembre ha stretto un’importante partnership con ZEISS: i risultati si sono visti già con Vivo X60 Pro, ma per il futuro l’azienda prevede grandi cose. L’obiettivo dei prossimi 10-20 anni è quello di creare prodotti avanzati già dalla fase progettuale, per costruire un ponte tra le persone e il mondo digitale e fornire agli utenti un’esperienza mobile e digitale sempre più pratica e al passo con le esigenze.

“Oltre a migliorare l’estetica e gli effetti di imaging dei prodotti Vivo“, ha proseguito Hu, “l’Imaging Chip V1 mira anche a far vivere esperienze uniche agli utenti, trasmettendo le sensazioni emotive attraverso l’espressione visiva. Vivo è fermamente impegnata a investire a lungo termine nelle quattro direttrici strategiche per creare tecnologie e innovazioni leader di settore, in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti.”

Il nuovo chip dovrebbe debuttare con la prossima generazione di smartphone premium, che includerebbe Vivo X70, Vivo X70 Pro e Vivo X70 Pro+: la presentazione è fissata per il 9 settembre 2021, quindi l’attesa sarà breve. Cosa vi aspettate dai prossimi dispositivi del brand cinese?

