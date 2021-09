L’azienda cinese Vivo starebbe lavorando su uno smartphone costituito da una fotocamera principale piuttosto singolare, mai vista prima. È questo quello che traspare da un inedito brevetto pubblicato dal WIPO (World Intellectual Property Organization) ad inizio mese e di cui abbiamo l’opportunità di scoprirne i dettagli.

Fotocamera rimovibile per ogni occasione

Mentre numerose aziende hi-tech stanno lavorando a interessanti smartphone dotati di display estraibili o fotocamere a scomparsa, il brevetto di Vivo mette in risalto uno smartphone dotato di fotocamera estraibile costituita da doppio sistema fotografico, flash e display. Il piccolo elemento estraibile può essere riposizionato senza alcun tipo di complicazioni tramite una comoda clip magnetica.

Il brevetto circa questo interessante smartphone Vivo prende in considerazione tre casi di utilizzo:

nel primo caso la fotocamera estraibile è posizionata con il display frontale e con i due sensori fotografici rivolti verso il retro. In questo modo il display della fotocamera combacia con quello principale dello smartphone condividendone anche le stesse caratteristiche – tecnologia del display, risoluzione e frequenza di aggiornamento; nel secondo caso la fotocamera estraibile è ruotata di 180°, in modo da posizionare le due fotocamere frontalmente, per riprendere l’utente durante una video chiamata o per scattare un selfie; infine, nel terzo e ultimo caso di utilizzo, il modulo fotografico è completamente rimosso dal resto dello smartphone per scattare foto direttamente dal piccolo display.

Non è ancora chiaro se e quando questo interessante brevetto si tramuterà in un prodotto fatto e finito, ma siate certi che vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.

In copertina Vivo X60 Pro

