Il team di WhatsApp è come sempre impegnato nello sviluppo di nuove funzionalità per l’app, e in queste ore scopriamo alcune novità in arrivo nella versione beta di WhatsApp Desktop e anche nella versione stabile.

Novità aggiornamento WhatsApp Desktop beta 2.2135.1

La versione beta 2.2135.1 di WhatsApp Desktop introduce una nuova funzionalità quando si utilizza il sistema multi-dispositivo: il nuovo archivio. Infatti, com’è possibile osservare nell’immagine sottostante, nell’apice superiore del tab “Chat” di WhatsApp Desktop appare la nuova cartella “Archived” con al suo interno tutte le conversazioni archiviate, appunto.

L’azienda sta rilasciando la funzione ad una specifica selezione di utenti, pertanto potrebbe passare del tempo prima che sarà disponibile anche per voi.

C’è un nuovo sticker per WhatsApp

Tra una versione beta e l’altra, il team del client stabile di WhatsApp trova il tempo per rilasciare nuove funzionalità e quest’oggi scopriamo l’arrivo di un nuovo sticker, disponibile fin da subito per tutte le piattaforme. Come sottolinea WABetainfo, per celebrare l’inizio della nuova stagione de “La casa di Carta”, il team di WhatsApp ha pensato bene di rilasciare il nuovo sticker animato Sticker Heist.

Per utilizzare fin da subito il nuovo pack di sticker animati vi basta seguire questo link, così da scaricarlo immediatamente e meravigliare i vostri amici fan della serie TV distribuita da Netflix.