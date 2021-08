Non è la prima volta che ci occupiamo di brevetti circa smartphone Huawei con display futuristici, ma solo in queste ore possiamo ammirare come potrebbe apparire un ipotetico telefono del colosso cinese con display arrotolabile grazie ad alcuni render 3D che prendono spunto proprio dai documenti ufficiali circa i brevetti Huawei.

Uno smartphone incredibile sotto ogni aspetto

Questi render immaginano uno smartphone capace di modificare profondamente il proprio design estendendo o ritraendo il display. Nella forma compatta, il design dello smartphone presenta un pannello che si estende lungo l’asse verticale e una scocca dove trovano posto tre sensori fotografici con tanto di flash LED. Nella forma completamente estesa, invece, l’area touch a disposizione incrementa di circa il 70% portando un ipotetico display da 6,5 pollici a 11 pollici di diagonale.

Per consentire una estensione del pannello il più fluida possibile, sembra che la compagnia cinese voglia utilizzare alcuni magneti così da ridurre pieghe o altre imperfezioni dovute al cambio di forma dello smartphone.

Per quanto i render 3D siano accattivanti sotto tutti i punti di vista, non è ancora chiaro se e quando Huawei riuscirà a realizzare un dispositivo con queste caratteristiche. Il futuro della compagnia sotto il profilo mobile è stato enormemente ridimensionato per colpa del ban USA, ma tutti gli indicatori danno l’azienda impegnata a realizzare un smartphone di nuova generazione in grado di competere finalmente contro la serie Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip di Samsung.

