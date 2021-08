I preordini di Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy Z Flip3 5G e dei nuovi smartwatch Samsung Galaxy Watch4 stanno andando bene per il produttore sud-coreano, forse fin troppo. Sembra infatti che ci possano essere ritardi con le consegne. Nel frattempo vi avvisiamo subito che sbloccare il bootloader del nuovo Fold potrebbe decisamente non essere una buona idea.

Qualche ritardo per le consegne di Samsung Galaxy Z Fold3, Flip3 5G e Galaxy Watch4

I due nuovi smartphone pieghevoli sono stati presentati a inizio mese insieme a Samsung Galaxy Watch4, Watch4 Classic e Galaxy Buds2, e le prevendite sembrano andare molto bene (come anticipato già in Corea). Pare che nemmeno il produttore stesso si aspettasse un simile successo, visto che alcuni utenti starebbero ricevendo comunicazioni di ritardi per le consegne dei loro acquisti.

I dispositivi preordinati dovrebbero arrivare entro il 27 agosto, giorno dell’apertura ufficiale delle vendite anche in Italia, ma in certi casi potrebbero ritardare un po’: alcuni utenti tedeschi stanno infatti ricevendo email da Samsung che avvisano di un posticipo della data di consegna, che potrebbe slittare fino a metà settembre.

Questi ritardi sono dovuti all’elevata domanda dei nuovi prodotti, ma non sappiamo se possano riguardare solo alcuni mercati specifici o se ci dobbiamo aspettare qualche slittamento anche nel nostro Paese.

Non vi conviene sbloccare il bootloader di Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Nel frattempo abbiamo un consiglio per coloro che riusciranno a mettere le mani sopra un Samsung Galaxy Z Fold3 5G in questi giorni: non sbloccate il bootloader. Questo a meno che non ci teniate a rendere completamente inutile il comparto fotografico del vostro nuovo smartphone pieghevole da 1849 euro.

Non si tratta di un bug, ma di una scelta voluta, come hanno fatto notare nella community XDA: prima di procedere con lo sblocco, il dispositivo avvisa con un messaggio che la procedura causerà la disattivazione delle fotocamere e potrebbe provocare il blocco del telefono o delle app. Tutto questo si aggiunge al già previsto blocco di Samsung Pay, che con il contatore Knox alterato non funzionerà più (e questo vale anche per gli altri device del produttore).

Insomma, Samsung Galaxy Z Fold3 5G non è uno smartphone particolarmente adatto al modding, ma questo già si intuiva, no?

