Presentati ufficialmente a inizio agosto, Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G rappresentano senza dubbio due degli smartphone più interessanti tra tutti quelli che il 2021 fino a questo momento ci ha regalato (e, con grande probabilità, ci regalerà fino alla sua fine).

Samsung crede molto nelle potenzialità degli smartphone pieghevoli e la sua nuova generazione ha stuzzicato la curiosità di appassionati e addetti ai lavori, anche se c’è ancora un aspetto da migliorare per rendere questo tipo di device più popolari: ci riferiamo, ovviamente, al prezzo, che è ancora troppo elevato per riuscire a raggiungere un’ampia fetta di utenti.

Le prevendite di Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G volano

Tuttavia, dalla Corea del Sud per Samsung arrivano notizie molto incoraggianti, in quanto dai pre-ordini di Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G emerge che questi due device non sono soltanto i due modelli pieghevoli più venduti di sempre ma anche i due smartphone più popolari da due anni a questa parte (superando, così, i modelli “tradizionali”, come ad esempio la serie Samsung Galaxy S21).

Così come apprendiamo da The Korea Herald, i due nuovi device pieghevoli hanno già raggiunto quota 450.000 unità pre-ordinate e prima dell’esordio ufficiale sul mercato potrebbero arrivare ad almeno 600.000 unità (addirittura 800.000 se si considerano i modelli venduti senza operatore).

Tanto per avere un termine di paragone, lo scorso anno in fase di prevendita Samsung Galaxy Z Fold2 si è fermato a quota 80.000 unità.

E se vi state chiedendo quali siano gli utenti che stanno pre-ordinando i nuovi device pieghevoli di Samsung, la risposta è che pare che siano soprattutto i giovani (tra i 20 e i 40 anni) quelli che hanno deciso di dare fiducia al colosso coreano.

Stando a una breve nota di Samsung riportata da 9to5Google, il volume di pre-ordini per Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 ha già superato le vendite totali fatte registrare dai device Galaxy Z fino ad oggi nel 2021. A quanto pare, la scelta del colosso coreano di puntare su questo genere di dispositivi sta iniziando a rivelarsi vincente.

