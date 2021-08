Prende il via oggi su AliExpress la vendita promozionale legata a DOOGEE V10 5G, il primo rugged phone 5G del produttore cinese, annunciato ufficialmente nelle scorse settimane. Per celebrare l’evento è previsto un particolare prezzo di lancio, valido solo per i primi 50 acquirenti, ma per i ritardatari ci sono comunque ulteriori vantaggi preparati da DOOGEE.

Meno di 200 dollari per lo smartphone 5G

Pensato per emergere rispetto alla concorrenza nel mercato dei rugged phone, quei modelli particolarmente resistenti a cadute e sporco, DOOGEE V10 5G è dotato di una scheda tecnica di tutto rispetto con un chipset MediaTek Dimensity 700 a 7 nanometri che garantisce ottime prestazioni anche per gli appassionati di mobile gaming.

Il chipset è affiancato da ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.2, con una speciale antenna dedicata al gioco per consentire prestazioni impeccabili in ogni situazione. E se vi piace utilizzare lo smartphone per immortalare le vostre avventure all’aperto, DOOGEE V10 5G non vi deluderà, grazie alla fotocamera principale da 48 megapixel, affiancata da un sensore da 8 megapixel con lente ultra grandangolare e da un sensore da 2 megapixel per i ritratti, senza dimenticare il sensore frontale da 16 megapixel per selfie di qualità.

Tra le peculiarità dello smartphone segnaliamo anche la fotocamera subacquea, per scattare foto e registrare video anche sott’acqua, perfetta per le vostre vacanze al mare e per creare contenuti che altri smartphone non sono in grado di realizzare.

Molto comodo anche il pulsante che può trasformare lo smartphone in un walkie talkie, il supporto a ben 4 standard GPS per garantire la migliore copertura satellitare in ogni situazione e l’interfaccia pensata per semplificare l’accesso alle principali funzioni. Non mancano le certificazioni IP68 & IP69K così come la MIL-STD-810G, che garantiscono la resistenza ad acqua, polvere e cadute e permettono di utilizzare DOOGEE V10 5G in qualsiasi situazione senza timore di danneggiarlo.

A partire da oggi dunque il nuovo smartphone è in vendita su AliExpress, con le spedizioni che prenderanno il via dalla prossima settimana, al prezzo di 199,78 dollari, pari a circa 170 euro, valido solo per i primi 50 acquirenti. Successivamente sarà possibile acquistare altre 50 unità al prezzo di 219,78 dollari (circa 188 euro) e altre 50 al prezzo di 239,78 dollari (circa 205 euro) prima che il prezzo salga a 255,78 dollari (circa 218 euro), valido per ulteriori 500 unità. La promozione sarà comunque valida fino al 27 agosto, data oltre la quale il prezzo dovrebbe salire a 521,99 dollari.

Non vi resta dunque che affrettarvi e acquistare DOOGEE V10 5G utilizzando il link sottostante prima che la promozione sia terminata.

Acquistate DOOGEE V10 5G su AliExpress

Informazione Pubblicitaria