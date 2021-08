Altro giorno, altra novità interessante in casa WhatsApp, anche se questa volta meno significativa di quella che vi abbiamo raccontato ieri: nella versione Beta sono in roll out le anteprime grandi per i link condivisi.

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato del rilascio, sempre dapprima nel ramo WhatsApp Beta, della tanto attesa funzione di trasferimento delle chat da iOS ad Android e adesso, in attesa che venga introdotta anche quella in direzione opposta – da Android ad iOS –, vediamo quest’altra piccola novità.

WhatsApp Beta: anteprime grandi per i link (Large Link Previews)

Come era stato anticipato il mese scorso, WhatsApp sta testando un nuovo modo di presentare le immagini di anteprima mostrate quando viene condiviso un link. Ebbene, adesso il miglioramento è in roll out per gli utenti di WhatsApp Beta per Android (versione 2.21.17.15) e per iOS (versione 2.21.160.17).

La funzione si presenta come mostrato nello screenshot: alla condivisione di un link, viene mostrata un’immagine di anteprima di grandi dimensioni (Large Link Previews). Questo dovrebbe aiutare l’utente che riceve il messaggio a decidere con maggiore consapevolezza se valga la pena di aprire il link inviatogli oppure no.

Come installare l’ultima versione di WhatsApp Beta

La versione più recente di WhatsApp Beta per Android (ecco la pagina per aderire al programma beta) è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

Leggi anche: Facebook starebbe cercando il modo per introdurre la pubblicità su WhatsApp