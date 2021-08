Dopo settimane di attesa e di indiscrezioni, WhatsApp sta finalmente rilasciando la funzione di trasferimento delle chat dall’applicazione per iOS a quella per Android, anche se sono necessarie alcune precisazioni.

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di WhatsApp Beta per raccontarvi di una novità relativa allo stato e di un piccolo miglioramento riguardante la UI. Anche questa volta ci troviamo nel ramo Beta della piattaforma di messaggistica, tuttavia il riferimento è all’app per dispositivi iOS.

WhatsApp: trasferimento chat da iOS ad Android

Dell’attesa e chiacchierata funzione di trasferimento delle chat dall’app di WhatsApp per iOS a quella corrispondente per device Android vi avevamo parlato solo pochi giorni fa e adesso il roll out è finalmente iniziato.

Allo stato attuale la funzione, che è in stato di roll out, risulta compatibile con la versione 2.21.160.16 di WhatsApp Beta per iOS, in ogni caso potrebbe impiegare qualche tempo prima di risultare disponibile per tutti.

Fatta questa premessa, il funzionamento è molto semplice: è sufficiente aprire l’app di WhatsApp su un device iOS, entrare nelle Impostazioni e poi nella sezione dedicata alle Chat. La nuova funzione, se già presente, è facile da individuare, visto che – come mostra lo screenshot riportato – è denominata “Move chats to Android“.

Una volta cliccato sulla suddetta voce, non bisogna fare altro che seguire le istruzioni mostrate a schermo.

Sotto il profilo della disponibilità, comunque, c’è un’altra precisazione da fare: come specificato dal capo di WhatsApp Will Cathcart in un tweet, almeno nelle prime fasi la funzione di trasferimento delle chat sarà compatibile solo con i device di Samsung. Allo stesso modo, la funzione inversa – trasferimento delle chat da Android a iOS – non è ancora disponibile.

Quante volte in passato avreste voluto questa funzione? Ditecelo nei commenti e scaricate l’ultima versione di WhatsApp per Android dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

Leggi anche: Facebook starebbe cercando il modo per introdurre la pubblicità su WhatsApp