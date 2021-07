Bisogna riconoscere una grande parte del merito per l’enorme successo riscosso da WhatsApp al suo team di sviluppatori, sempre impegnato in un continuo lavoro di miglioramento di questa applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma con l’introduzione di nuove feature e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta per i dispositivi Android: stiamo parlando della v. 2.21.14.15.

Le novità della versione 2.21.14.15 di WhatsApp Beta per Android

Gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando ad un miglioramento dell’anteprima dei link condivisi nelle conversazioni e ciò vale sia per la versione dedicata ai dispositivi Android che per quelli iOS.

In pratica, il nuovo sistema di anteprima permette agli utenti di visualizzare più informazioni sul link che è stato condiviso, così da potersi fare un’idea di ciò che andrebbero a visitare cliccando su di esso. Ecco un esempio:

Non tutti i siti Web supportano queste nuove grandi anteprime e, pertanto, in caso di mancato supporto WhatsApp mostrerà la solita piccola miniatura.

Allo stato attuale questa nuova feature è in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione degli utenti in una versione stabile dell’applicazione. Ciò che, ad ogni modo, pare essere certo è che sarà implementata sia nell’app Android che in quella iOS. Basta avere un po’ di pazienza.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.21.14.15 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’app di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad essa dedicata seguendo questo link).