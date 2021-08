Samsung rilascia costantemente gli aggiornamenti per i suoi dispositivi e oggi l’azienda ha iniziato a distribuire gli update per altri tre suoi smartphone: Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Galaxy A90 5G.

Samsung Galaxy Note 10 Lite riceve l’aggiornamento di sicurezza di agosto 2021

Il nuovo aggiornamento software N770FXXS8EUG3 per Samsung Galaxy Note 10 Lite include la patch di sicurezza di agosto 2021 che risolve 40 vulnerabilità relative alla privacy e alla sicurezza.

L’update potrebbe anche includere correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del sistema, ma non introduce nuove funzionalità né modifiche per l’utente.

L’aggiornamento è attualmente disponibile in Brasile, ma dovrebbe espandersi in più mercati nei prossimi giorni.

Samsung Galaxy Note 9 ottiene un’altra patch

Seppur datato, Samsung Galaxy Note 9 continua a ricevere aggiornamenti mensili anche prima di altri dispositivi più recenti. Quello di oggi è prevedibilmente minore e include la patch di sicurezza Android di agosto.

Anche in questo caso l’aggiornamento QP1A.190711.020.N960USQS9FUG2 non introduce miglioramenti delle prestazioni o nuove funzionalità.

L’aggiornamento di sicurezza di agosto 2021 arriva su Samsung Galaxy A90 5G

L’aggiornamento di sicurezza di agosto 2021 sta ora raggiungendo alcune varianti di Samsung Galaxy A90 5G come parte della versione software A908NKSU3DUG3. Il rilascio è iniziato oggi con i modelli sudcoreani, ma anche molti altri dispositivi dovrebbero essere idonei per la patch, a partire da quelli in Regno Unito e in Australia.

Ricordiamo che questo particolare smartphone è stato lanciato due anni fa con un ciclo di aggiornamenti trimestrale.

Come aggiornare gli smartphone Samsung

Se non avete ancora ricevuto la notifica dell’aggiornamento sul vostro smartphone Samsung potete verificare manualmente la disponibilità dell’update accedendo a Impostazioni > Aggiornamento software e toccando la voce Scarica e installa, se l’aggiornamento è presente.

