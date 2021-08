Facebook ha sfruttato l’evento Samsung Galaxy Unpacked di oggi per introdurre finalmente l’opzione che consente di trasferire la cronologia chat di WhatsApp tra Android e iOS.

Secondo WhatsApp implementare la funzionalità è stato tutt’altro che semplice, poiché i messaggi sono crittografati end-to-end e archiviati sul dispositivo, pertanto si è reso necessario uno sforzo collaborativo per raggiungere lo scopo.

Il trasferimento delle chat di WhatsApp arriverà prima sui dispositivi Samsung

La possibilità di trasferire la cronologia chat di WhatsApp arriverà inizialmente su Android a partire dagli smartphone Samsung con Android 10 o versioni successive, inclusi i nuovi dispositivi pieghevoli lanciati oggi, ma alla fine la funzionalità sarà disponibile su entrambi i sistemi operativi mobili.

Samsung spera che questo influirà sugli utenti di iPhone che esitavano a passare a uno smartphone della gamma Galaxy per timore di perdere la cronologia di WhatsApp, tuttavia la funzionalità sarà utile anche per le persone che esitavano a passare a un iPhone per lo stesso motivo.

Al momento i dettagli sono molto risicati: non c’è una data ufficiale di arrivo della funzione (ma potrebbe avvenire entro la fine del mese di agosto in vista dell’arrivo sul mercato dei nuovi foldable) ma c’è un accenno di funzionamento. Sarà infatti necessario utilizzare il cavo USB – Lightning per collegare lo smartphone Android/Samsung e iPhone (non sembra esserci al momento un collegamento wireless) e far avvenire la magia, mentre dovrete prestare attenzione se avete già un backup su iCloud e uno su Drive, in questo caso infatti quello su Drive verrà sovrascritto. Il trasferimento poi includerà foto e memo vocali.

La funzionalità per trasferire la cronologia chat di WhatsApp sarà quindi utile a chiunque sia preoccupato di perdere un’importante conversazione quando passa da una piattaforma all’altra.