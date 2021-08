È ormai noto da diversi giorni che l’11 agosto si terrà l’evento Unpacked di Samsung, uno degli appuntamenti più importanti non solo per il colosso sudcoreano, ma anche per i tanti fan degli smartphone pieghevoli di Samsung e del loro futuro.

Un evento ricco di novità e sorprese

Ovviamente noi di TuttoAndroid saremo come sempre in prima fila a seguire l’evento di presentazione raccontandovi tutte le novità dei nuovi dispositivi attesi al lancio – Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy Z Flip3, Samsung Galaxy Watch 4 e Samsung Galaxy Buds 2 -, e per rispondere a tutte le vostre curiosità in merito ad essi.

Nel caso in cui l’abbiate ancora fatto, nell’attesa potete iscrivervi già da adesso al nostro canale YouTube e Twitch per non perdere i tanti contenuti in arrivo nei prossimi giorni, compreso ovviamente tutto sull’Unpacked 2021 di Samsung.

A tal proposito, se non avete ancora letto le ultime notizie circa i nuovi dispositivi attesi al lancio, nei giorni scorsi sono state rivelate in anticipo un gran numero di caratteristiche e specifiche tecniche sui nuovi smartphone pieghevoli, lo smartwatch e le cuffie true wireless. Continuate a seguirci per scoprire eventuali novità dell’ultimo minuto.

