L’11 agosto durante l’Unpacked ci sarà la presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Z Fold3 5G, il tanto atteso (e trapelato) smartphone pieghevole di fascia alta del colosso sudcoreano.

Tutte le caratteristiche prima del lancio

Ebbene, a pochi giorni di distanza dal lancio, abbiamo a disposizione quella che viene definita come la scheda tecnica completa dello smartphone. L’elemento principale del telefono è evidentemente il display: quest’anno Samsung avrebbe puntato su due display Dynamic AMOLED da 6.2 pollici (quello esterno) con risoluzione 2268 x 832 pixel e uno da 7.6 pollici (quello interno ) con risoluzione 2208 x 1768 pixel. Entrambi i pannelli, oltre a poter contare sulla protezione offerta dal Gorilla Glass Victus, avrebbero una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz.

La cerniera, altro elemento caratteristico della serie, sarebbe stata enormemente migliorata rispetto le passate generazioni garantendo fino a 200mila aperture/chiusure prima di mostrare i primi segni di cedimento. Con tutta probabilità Qualcomm Snapdragon 888 sarò il processore dello smartphone con 12 GB di RAM e 256/512 GB di spazio di archiviazione interno, in questo caso possibilmente non espandibili tramite microSD. Completa, come sempre, la connettività con supporto Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, connettività 5G e porta USB Type-C. Atteso il pieno supporto alla S Pen, speaker stereo Dolby Atmos, certificazione IPX8 e ricarica wireless.

Passando alla componente fotografica, c’è chi scommette nella presenza di cinque fotocamere complessive. Sul retro, Samsung avrebbe intenzione di puntare a tre sensori da 12 MP, mentre all’interno dovrebbero trovare posto due fotocamere da 4 MP con apertura f/1.8. Da ben 4400 mAh sarebbe la batteria con supporto alla ricarica rapida, mentre come OS si parla di Android 11 con la One UI 3.1. Il prezzo, ancora da confermare, partirebbe da 1899 euro.

Ecco le (presunte) specifiche complete

Display esterno: Dynamic AMOLED da 7,6 pollici con risoluzione 2208 x 1768 pixel e refresh rate da 120 Hz;

display interno: Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione 2260 x 832 pixel e refresh rate da 120 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 888;

12 GB di RAM LPDDR5 con 256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1 non espandibile tramite microSD;

fotocamera principale: sensore da 12 MP con apertura f/1.8, sensore ultra grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2 e sensore zoom da 12 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale doppia da 4 MP sotto il display;

sensore per le impronte nel display, supporto alla S Pen, certificazione IPX8, speaker stereo Dolby Atmos;

4G, 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC, USB Type-C;

batteria da 4400 mAh con ricarica rapida e supporto wireless;

dimensioni: 158.2 x 128.1 x 6.4 mm da aperto e 158.2 x 67.1 x 14.4 mm da chiuso;

peso: 271 grammi;

colorazioni: Phantom Green, Phantom Black e Phantom Silver;

Android 11 con One UI 3.1.

