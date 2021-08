Domani, 10 agosto, Xiaomi svelerà finalmente Xiaomi Mi MIX 4 e il tablet Xiaomi Mi Pad 5. In queste ore il colosso cinese sta continuando a stuzzicare la curiosità del pubblico postando online (su Weibo) alcune immagini teaser che riprendono alcune caratteristiche chiave del tanto atteso smartphone.

Fotocamera sotto il display e hardware al top

In questo caso l’immagine pubblicata mostra la porzione frontale del telefono in cui è possibile notare cornici estremamente ottimizzate e la presenza della fotocamera frontale sotto il display. A seguire, un leak dell’ultimo minuto avrebbe svelato la scheda tecnica completa dello smartphone di fascia alta, confermando (ove possibile) la presenza di componenti tipici di un dispositivo realizzato per rivoluzionare il mondo mobile.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ da 2340 x 1080 pixel con supporto HDR10 e frequenza di aggiornamento da 120 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 888;

12 GB di RAM LPDDR5 con 1 TB di spazio di archiviazione UFS 3.1;

fotocamera posteriore: sensore Samsung HMX principale da 108 MP, flash LED, stabilizzazione ottica dell’immagine e zoom fino a 100x;

fotocamera frontale da 20 MP integrata nel display;

sensore impronte nel display, sensore infrarosso, certificazione IP68, speaker stereo, Hi-Res audio e Dolby Atmos;

supporto dual SIM (nano + nano), connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, UWB, GPS (L1 + L5), NavIC, NFC e porta USB Type-C;

batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W (cavo) e 80 W (wireless);

dimensioni: 162.65 x 75.35 x 8.02 mm;

peso: 225 grammi;

colori: Ceramic Gray, Ceramic White e Ceramic Black;

Android 11 con la MIUI 12.5.

Piccoli teaser su Xiaomi Mi Pad 5

Xiaomi ha anche trovato spazio per pubblicare tre immagini teaser su Xiaomi Mi Pad 5. In una si fa luce sulla tastiera dock, in un’altra sul sistema stereo con otto speaker e nella terza viene mostrata quella che dovrebbe essere la confezione di vendita del tablet.

