Dopo l’arrivo degli aggiornamenti per Samsung Galaxy S21, S9, A42 5G e A50, in queste ore il colosso sudcoreano ha avviato il rilascio degli aggiornamenti per Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy Note 8 e Samsung Galaxy A71 5G.

Patch di agosto per Samsung Galaxy S10 Lite e Note 8

Con l’arrivo del firmware G770FXXS5EUG5 attualmente in fase di propagazione in Spagna, lo smartphone Samsung Galaxy S10 Lite inizia a ricevere le tanto attese patch di sicurezza di agosto. Lo stesso trattamento è stato riservato anche per Samsung Galaxy Note 8 con il firmware N950FXXSGDUG6 in rilascio in Spagna e Inghilterra. Per entrambi gli smartphone è lecito aspettarci le correzioni dei bug descritti in questa news.

Patch di luglio per Samsung Galaxy A71 5G

Venendo invece al modello Samsung Galaxy A71 5G, lo smartphone di fascia media sta iniziando ad aggiornarsi in Sud Corea al firmware A716BXXU5CUG7 con le patch di sicurezza di luglio. Sono previste correzioni di bug e falle di sicurezza, così come miglioramenti delle prestazioni generali.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10 Lite, Note 8 e A71 5G

Tutti gli aggiornamenti visti in questa news possono essere scaricati manualmente tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, ovviamente tenendo conto delle varie disponibilità Paese per Paese.

